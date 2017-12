Gewapende overval in Genkse winkel: vrouw bedreigd met vuurwapen

Genk - Op zaterdag 23 december is een winkel in Genk op gewelddadige wijze overvallen. Niemand raakte gewond, maar de overvallers maakten wel een heleboel geld buit.

Zaterdag kort voor 10.00 uur zijn twee gewapende mannen met bivakmuts binnengevallen in een winkel in het Genkse Bosdel. Ze knevelden er twee mannelijke medewerkers en dwongen een vrouwelijke medewerker om de kluizen te openen. De vrouw werd daarbij bedreigd met een vuurwapen. Er waren geen klanten aanwezig op dat moment. De overvallers namen het geld uit de kluizen en vluchtten weg. Buiten wachtte een derde persoon hen op in een bestelwagen.

De medewerkers raakten niet gewond maar waren wel erg onder de indruk. Ze werden opgevangen door de sociale cel van Politie CARMA. Politie en parket hebben een onderzoek naar de daders opgestart. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.