Eindelijk duidelijkheid over vermiste Argentijnse duikboot? “Russen hadden sonarcontact met wrak van onderzeeër”

Er komt mogelijk snel duidelijkheid over het lot van de 44 bemanningsleden die vorige maand verdwenen met de Argentijnse onderzeeër San Juan. Een Russisch onderwaterrobot zou namelijk sonarcontact gemaakt hebben met de vermiste duikboot.

De ARA San Juan verdween vorige maand spoorloos met 44 bemanningsleden aan boord na een explosie. Een uitgebreide zoektocht leverde geen duidelijkheid op over wat er gebeurd was, en de hoop op eventuele overlevenden was intussen dan ook al even verdwenen. De families van de 44 bemanningsleden konden enkel nog hopen op duidelijkheid over het lot van hun geliefden.

Dat komt er mogelijk, nu de Russische onderwaterrobot ‘Panter’ eerder deze week op sonar het wrak van de duikboot lijkt te hebben gevonden. Dat meldt het Franse persagentschap AFP, en is bevestigd door de Argentijnse marine. De ‘Panter’ is één van twee op afstand bestuurbare Russische onderwaterrobotten die deel uitmaakten van de zoektocht, en die na het staken van de jacht op overlevenden bleven zoeken naar de duikboot of wat er nog van overbleef.

Toch maken de Argentijnse autoriteiten nog enig voorbehoud bij het nieuws: onlangs werd een soortgelijk sonarcontact gemaakt, maar toen bleek het om een jaren geleden al gezonken vissersboot te gaan.