Priester (45) overlijdt tijdens kerstmis

Een Franse priester (45) is zondag tijdens het vieren van de kerstmis in het Bretoense Sainte-Anne d’Auray overleden aan een hartaanval. Er werd nog een uur lang geprobeerd de man te reanimeren, maar dat baatte niet meer.

De priester kreeg naar verluidt omstreeks 21.30u een toeval terwijl hij een eucharistieviering aan het leiden was. “De hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes”, meldt de plaatselijke brandweer. Volgens de Bretoense krant Le Télégramme was de priester afkomstig uit Congo en was hij enkel in Sainte-Anne d’Auray voor een verblijf van zes dagen.