Gerechtszaken tegen zestig voormalige UCK-ers op til

Een zestigtal voormalige Kosovaars-Albanese rebellen dreigen door een nieuwe internationale rechtbank in Den Haag voor de rechter gesleurd te worden wegens oorlogsmisdaden begaan tijdens de tweede Joegoslavische burgeroorlog (1998-1999), op het einde van de jaren ‘90. Dat meldt maandag het internetportaal ‘Insajderi’ in Pristina onder aanhaling van de nieuwe speciale Kosovo-rechtbank in Den Haag.

De grootste namen onder de mogelijke beklaagden zijn staatspresident Hashim Thaci en parlementsvoorzitter Kadri Veseli. Zij, en andere huidige toppolitici, worden beschuldigd van oorlogsmisdaden tegen de Serviërs tijdens de dankzij de NAVO in hun voordeel beslechte secessieoorlog. De beklaagden waren allen lid van het Bevrijdingsleger van Kosovo (UCK), internationaal beurtelings bestempeld als terroristen en vrijheidsstrijders.

Kosovo verkeert sinds het eenzijdig uitroepen van haar onafhankelijkheid negen jaar geleden nagenoeg permanent in staat van politieke (en economische) crisis. Berechting van een resem van de toppolitici in Pristina dreigt de toestand er nog chaotischer te maken.

In een eerste reeks aanklachten zouden volgens Insajderi in februari onder anderen Azem Syla, gewezen militair bevelhebber van het UCK, en Daut Haradinaj, broer van regeringsleider Ramush, berecht worden. Samen met hen moeten ook ex-rebellenleiders Shukri Buja en Sokol Dobruna aan Den Haag uitgeleverd worden.

Het nieuwe speciale tribunaal is weliswaar deel van het Kosovaarse justitiesysteem, maar wordt bevolkt door internationale rechters en procureurs. Dat zou de onafhankelijkheid van de komende rechtsgangen moeten verzekeren. In 2008 en 2012 werd Ramush Haradinaj telkens “bij gebrek aan bewijs” vrijgesproken door het vorige week afgeschafte Joegoslaviëtribunaal ICTY.

Vorige week nog hadden 43 van de 120 parlementsleden in Pristina geprobeerd de al enkele jaren oude toestemming voor het oprichten van een Kosovo-rechtbank ongedaan te maken. Het initiatief botste op vormfouten en werd niet goedgekeurd. Zowel de VS als de EU had de Kosovaarse bondgenoot gewaarschuwd geen stappen terug te zetten “op de weg naar de democratie”.