‘Vogue’ had voorspeld dat dit het jaar van West-Vlaams model Pouchele (18) zou worden. En of het gelijk kreeg

Wanneer we Laurens Pouchele bellen, is hij net terug van een fotoshoot in Madrid en staat hij vertrekkensklaar voor een Hugo Boss-opdracht in Duitsland. Begin dit jaar had de Amerikaanse ­Vogue het voorspeld: 2017 zou het jaar worden van Pouchele. En het is inderdaad hard gegaan voor het 18-jarige model uit West-Vlaanderen.