En toen was er nog maar één. Laatste wolf in nationaal park verdeelt wereld: laten uitsterven of niet?

Isle Royale op de grens van Amerika en Canada. Eén eiland, één wolf, twee mogelijkheden. Moet er een soortgenoot geïmporteerd worden om weer welpen op het eiland te krijgen, of kijken we toe hoe ook het allerlaatste dier aan zijn einde komt? Het klinkt als een spannend hoofdstuk uit een jongensboek, maar het is wel degelijk de ontknoping van ’s werelds langstlopende onderzoek naar roofdieren en hun prooi.