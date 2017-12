Pentagon bevestigt bestaan van geheim programma, toenmalige baas acht “bestaan van UFO’s onomstotelijk bewezen”

Buitenaards bezoek aan de aarde is geen sprookje, aldus Luis Elizondo. Let wel: het gaat hier niet om een gek, maar wel om het voormalige hoofd van het geheime Amerikaanse programma naar buitenaards leven. Volgens Elizondo is het bestaan van uiterst geavanceerde ongeïdentificeerde vliegtuigen bewezen “voorbij alle redelijke twijfel”.

Bestaan van geheim programma bevestigd door Pentagon

Tot twee maanden geleden hield Luis Elizondo kantoor op de vijfde verdieping van het Pentagon, waar hij leiding gaf aan het cryptisch genaamde Advanced Aviation Threat Identification Program (vrij vertaald: het Programma voor de Identificatie van de Dreiging van Geavanceerde Vliegtuigen). Dat programma - X-Files in het echt, zo u wil - bestaat al sinds 2007, maar het bestaan ervan werd pas vorig week onthuld en bevestigd door het Pentagon. Het AATIP-programma kreeg van het Amerikaanse Congres maar liefst 22 miljoen dollar aan “black ops money” (geld voor geheime operaties).

Het Pentagon bevestigde vorige week het bestaan van AATIP Foto: AFP

In een interview met de Britse krant The Telegraph benadrukte Elizondo dat veel van wat hij onthulde eigenlijk nog geklasseerde informatie was. Maar hij is stellig: “Als we in een rechtszaal zouden staan, zouden we volgens mij al lang het punt hebben bereikt waarop het bestaan van UFO’s als bewezen zou worden geacht. Het is vrij duidelijk dat wat wij allemaal hebben vastgelegd niet om Amerikaanse projecten gaat, en het gaat evenmin om buitenlandse projecten. Dan moet iemand toch de vraag stellen waar die vliegende objecten wél vandaan komen...” Elizondo weigerde echter een cijfer te plakken op het aantal geloofwaardige incidenten dat zijn dienst onderzocht en hoeveel getuigen ondervraagd waren, maar wilde enkel kwijt dat het er “heel veel” waren.

“Opmerkelijke trends”

Wat Elizondo wel wilde bevestigen, was dat er tijdens hun onderzoeken geografische hotspots opdoken, in de buurt van nucleaire faciliteiten en krachtcentrales. Ook het bestaan van gelijkenissen tussen de beweging van verschillende UFO’s werd door het Pentagon vastgelegd: “We begonnen na verloop van tijd trends te zien na verschillende incidenten. Trends zoals extreme manoeuvreerbaarheid, hypersonische snelheid zonder geluidsgolf, en snelheden van 11.000 tot 12.000 kilometer per uur. Dingen die we kunnen bewijzen met radar-data, camerabeelden uit onze vliegtuigen, en verschillende getuigen. Er was nooit sprake van vijandigheid, maar gezien hun ongewone manier van bewegen waren we ons ervan bewust dat er altijd iets kon mislopen.”

Meteen nadat het bestaan van het Pentagon-programma vorige week was onthuld, was er veel aandacht voor net vrijgegeven beelden van een UFO boven San Diego uit 2004. David Fravor, een Amerikaanse gevechtspiloot, beschreef het object toen als “een witte Tic Tac van ongeveer 12 meter lang en zonder vleugels, iets dat niet van deze planeet komt”. Elizondo loofde de piloot dan ook voor zijn durf: ”De man is een nationale held, want het sociale stigma hierover is ongelooflijk. Er zijn veel mensen als hem die op ons zijn afgestapt, maar hij durft zijn ervaring ook publiekelijk te bespreken.”

In 2004 zag gevechtspiloot David Fravor boven San Diego iets dat hij niet kon verklaren Foto: US Department of Defence

“Onzin uit spektakelwetenschap halen”

Elizondo benadrukte ook dat hij bij zijn aantreden als chef van het UFO-programma geen vaststaande overtuigingen had, maar dat hij later overtuigd werd door wat hij te zien kreeg: “Als inlichtingenofficieren zijn wij van nature sceptisch. Voor sommigen onder ons was er een “Aha-moment”, anderen werden dan weer enkel heel langzaam overtuigd dat dit vliegtuigen waren die niet voorkwamen in het arsenaal van eender welk land.”

Gaat het dan om buitenaards leven? “Ik wil geen uitspraken doen over waar die tuigen vandaan komen of wie er achter het stuur zit. Het lijkt me wel duidelijk dat wij het niet zijn. Maar wat wij deden was enkel de onzin uit spektakelwetenschap halen.” Elizondo wilde ook niet ontkennen of bevestigen of er al technologie uit dergelijke tuigen was gerecupereerd. Het is intussen wel zeker dat bepaalde gebouwen in de staat Nevada aangepast werden om als opslagplaats te dienen voor alles wat met UFO’s te maken had. Ook werd onderzocht of getuigen fysieke effecten ondervonden van wat ze hadden gezien.

Luis Elizondo Foto: rr

Brief aan minister van Defensie

Hoewel het Pentagon bij het bevestigen van het bestaan van AATIP benadrukte dat het er de stekker al in 2012 had uitgetrokken, bestond het programma volgens Elizondo vijf jaar langer. “Als je een missie krijgt blijf je op post tot iemand anders je verantwoordelijkheid overneemt, maar dat gebeurde bij ons nooit. Dus werd van ons verwacht dat je blijft doen wat je moet doen.” Elizondo stapte in oktober echter zelf op, gefrustreerd door de aanhoudende geheimzinnigheid rond zijn dienst.

In een ontslagbrief gericht aan minister van Defensie Jim Mattis schreef hij: “Waarom spenderen we hieraan niet meer tijd en moeite? De nood om te onderzoeken tot wat deze fenomenen capabel zijn, en wat hun bedoelingen zijn, blijft hoog. Voor het goed van onze strijdkrachten en het land.”

Elizondo vraagt nu dan ook: “Steun dit programma. We willen dat de NASA leven vindt op andere planeten, maar onze hoogopgeleide piloten zien op onze planeet dingen die ze niet begrijpen.”