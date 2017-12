Oostende - Er komt geen grote volksraadpleging in het kader van ‘Kom Uit Je Schelp’. Nochtans de laatste stap in een participatieproject waarin de Oostendenaar zijn mening en visie kon laten horen. “Zestien projecten worden wel gerealiseerd”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A).

De stadslabs leverden zestien concrete projecten op, waaronder fruit op school en extra parking in het Bosje Johan Vande Lanotte :

‘Kom Uit Je Schelp’ was vernieuwend: na een grote enquête waaraan 15.000 mensen deelnamen in het najaar 2016 werden de resultaten gepresenteerd en zouden stadslabs er een tiental concrete plannen uit destilleren. De stad zou de kostprijs berekenen en de bevolking zou in een grote volksraadpleging haar prioriteiten kunnen geven. Maar het draaide anders uit. ‘Kom Uit Je Schelp’ bleef steken bij de stadslabs. De volksraadpleging vervalt en dat is toch opvallend voor een traject dat net inzette op participatie en de volksraadpleging als lokker gebruikte.

Te dicht bij verkiezingen

“De stadslabs zouden in juni klaar zijn, maar dat is niet gelukt”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A). Er is zelfs nog een extra stadslab geweest in juli. De volksraadpleging zou op 3 oktober gehouden worden, maar ook die datum schoof op. Bovendien gaf de stuurgroep aan om de raadpleging niet op 1 dag, maar op een volledige maand te houden. Daardoor kwamen we binnen het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gemeentedecreet laat niet toe dat er op minder dan een jaar daarvoor nog een raadpleging plaatsvindt.”

De burgemeester benadrukt dat ze met de inhoud aan de slag gaan. “Uit de vier stadslabs kwamen zestien projecten naar voren. We hielden ook negen schepencolleges over de zaak. De resultaten zijn allemaal geïntegreerd in het budget 2018. Ik denk aan een nieuw dierenasiel, fruit op school, extra uren voor de overzet in de haven, begeleiding van jongeren in ontmoetingscentra, een uitbreiding van de parking in het Bosje, een werkplek voor startende ondernemers, een verkeersluwe binnenstad en projecten rond groene gevels of openbare verlichting.”

De oppositie is scherp. Wouter De Vriendt (Groen): “Jammer dat dit op een sisser afloopt. Het bezorgt de politiek een slechte naam want ze schepten grote verwachtingen met de unieke volksraadpleging. Het is ook een raar excuus. De datum van de gemeenteraadsverkiezingen was toch al langer gekend. In zal interpelleren over de gemaakte kosten.” Björn Anseeuw (N-VA): “Op de stadslabs werden de projecten van bovenaf ingelepeld en de zestien projecten zijn niet wereldschokkend. Met ‘Kom Uit Je Schelp’ heeft het stadsbestuur zich vergaloppeerd. Het was ook ver gezocht.”

Vande Lanotte is niet onder de indruk van de kritiek. “We hebben hen uitgenodigd voor de begeleiding van het traject. De tweede keer zijn ze al niet meer gekomen”, zegt Vande Lanotte. “Hun kritiek is te reduceren tot krokodillentranen.”