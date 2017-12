Buitenverblijf van Kabila in brand gestoken door onbekende aanvallers, politieman komt om

Een huis van de Congolese president Joseph Kabila is afgelopen nacht aangevallen en in brand gestoken. Bij de aanval kwam een politieagent om het leven, aldus de Verenigde Naties.

Het buitenverblijf van Kabila bevond zich in de buurt van het dorp Musienene, in de provincie Noord-Kivu. Op foto’s is te zien hoe het huis in brand staat, op andere foto’s in het daglicht is een volledig uitgebrand huis te zien. Kabila zelf was niet aanwezig bij de aanval, die plaatsvond in de nacht van zondag op maandag. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de aanval, waarbij een politieman in onbekende omstandigheden om het leven kwam.

Musienene ligt in het noordoosten van Congo Foto: Google Maps

Lokale politici reageerden al op het incident: “We veroordelen ten stelligste deze barbaarse daad en roepen de bevolking op om afstand te nemen van acties die de vrede en de ontwikkeling in dit deel van het land kunnen compromitteren.”

Congo verzinkt al jarenlang steeds dieper in een politieke crisis, niet in het minst door de weigering van Kabila om af te treden als president aan het einde van zijn wettelijke termijn een jaar geleden. Sindsdien is het geweld van lokale milities en de politieke onrust in het land enkel toegenomen.

Foto: rr

Gevecht om grondstoffen

Meer dan een decennium na het einde van de burgeroorlog in Congo, waarin tussen 1998 en 2003 vooral door honger of ziekte miljoenen mensen om het leven kwamen, blijven rebellen en lokale milities een probleem in het land, vooral in de grondstofrijke grensstreek in het oosten.

Zo lanceerde het Congolese leger samen hun collega’s uit Oeganda vorige week nog een operatie tegen de Verenigde Oegandese Democratische Strijdkrachten (ADF), een islamitische groep die verdacht wordt van de aanval op een VN-basis in Noord-Kivu op 8 december waarbij 15 Tanzaniaanse blauwhelmen en 5 Congolese soldaten om het leven kwamen.