Het zit er weer bovenarms op tussen De Croo en CEO Proximus: “Geen Trump-beleid hier”

Het zit er alweer bovenarms op tussen Proximus-CEO Dominique Leroy en minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD). Nadat Leroy in een interview met het weekblad Knack een ballonnetje had opgelaten over een eventuele aanpassing aan het Belgische beleid aangaande netneutraliteit, reageerde De Croo in duidelijke termen: “Geen Trump-beleid hier”.

“Netneutraliteit”

Vorige week schroefde de FCC (de commissie die toezicht houdt op de communicatiesector in de Verenigde Staten) regels terug die waren ingevoerd onder president Obama. Die regelgeving moest de zogenaamde ‘netneutraliteit’ beschermen: een principe dat bepaalt dat providers alle internetverkeer op dezelfde wijze moeten behandelen.

Door het afvoeren van die regels konden de Amerikaanse internetproviders bijvoorbeeld sommige bedrijven (tegen betaling) een snellere verbinding met hun klanten beloven, terwijl websites die niet betaalden trager of helemaal niet bij de consumenten zouden raken.

Leroy: “Netflix, Google en Facebook moeten niets betalen voor steeds meer capaciteit”

De beslissing viel in de VS in slechte aarde bij het brede publiek, waar het wordt beschouwd als een klap voor het vrije internetverkeer en kleine bedrijven. De Amerikaanse koerswijziging werd in Europa dan ook grotendeels afgekeurd, maar vond wel gehoor bij Proximus-CEO Dominique Leroy.

Leroy wees op de andere kant van de medaille: doordat grote en kleine bedrijven op dezelfde voet worden behandeld, kunnen die grote spelers tegen een minieme kost gebruikmaken van een dienst waarvan ze proportioneel veel meer gebruik maken. Zo wees Leroy erop dat Netflix “op piekmomenten in het weekend al voor 10 à 15 procent van onze trafiek tekent. Het gaat te ver als grote spelers zoals Netflix, Google en Facebook steeds meer capaciteit nodig hebben, maar daar niets voor moeten betalen”, vond Leroy.

De Croo: “Geen Trumpbeleid hier”

Ze vindt echter geen steun bij Alexander De Croo, als minister van Telecom de voogdijminister van Leroy. Op Twitter laat De Croo weten: “Geen Trumpbeleid hier. Netneutraliteit is hier om te blijven.”

Het is niet het eerste incident tussen De Croo en Leroy. Eerder wees de Open VLD-minister de CEO van Proximus al publiekelijk terecht over prijsverhogingen, het openstellen van de glasvezelkabel en het onterecht aanrekenen van huur voor vaste telefoons.