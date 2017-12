Plots is de Vlaming zoveel vrijgeviger dan de Nederlander: waarom ‘Music for Life’ zo’n gigantisch succes was

De Warmste Week van Music For Life is niet alleen emotioneel, maar ook financieel een hoogvlieger geweest. Dik tien miljoen euro ging er in de collectebus, een record dat zelfs de opbrengst van de Nederlandse evenknie Serious Request in het niets doet verzinken. “Door iedereen z’n eigen goed doel te laten kiezen, maken we van de Vlamingen de helden in plaats van één doel voorop te stellen, kan iedereen zijn verhaal delen.”