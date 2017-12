Reddingshelikopter brengt “ernstig zieke” man van schip op Noordzee naar ziekenhuis in Brugge

Brugge - Een NH90 Caiman-reddingshelikopter van de luchtmachtbasis van Koksijde heeft zondagavond een ernstig zieke persoon van een schip voor de Belgische kust naar het ziekenhuis in Brugge gebracht.

De bemanning van 40 Squadron hees een “ernstig zieke” patiënt van een schip voor de kust, en bracht hem naar het ziekenhuis in Brugge.

De NH90-helikopter neemt geleidelijk de plaats in van de gekende Sea King. Het Belgische leger kocht vier exemplaren in 2007, maar de laatste werd pas in maart 2017 geleverd. Ze worden sinds augustus 2015 ingezet voor zoek- en reddingsmissies (SAR).