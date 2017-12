Vanaf 1 januari kunnen de Vlaamse huisartsen aan de slag met een lessenpakket om geweld in familiekring sneller op te sporen en patiënten beter te helpen. Vandaag blijven heel veel mistoestanden onder de radar. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hoopt dat de huisartsen dankzij de cursus en hun positie dicht bij de pa­tiënt mee het tij helpen keren.

Bij de Vlaamse Hulplijn 1712 komen dagelijks gemiddeld tien meldingen binnen van kindermishandeling en twee van partnergeweld. Maar ­intrafamiliaal geweld – waarbij naast kinderen en partners ook ouderen mishandeld worden – is een probleem waar slachtoffers slechts schoor­voetend mee naar buiten komen. De wetenschap en de hulpverlening gaan er daarom van uit dat het werkelijke aantal veel hoger ligt.

“Huisartsen zijn door hun frequente contacten met gezinnen goed geplaatst om de signalen op te pikken”, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Hij gaf daarom de opdracht aan huisartsenvereniging Domus Medica om een cursus uit te werken. Vanaf volgende week kunnen de circa 8.000 Vlaamse huisartsen via een e-learningproject aanleren hoe ze de vage klachten en signalen beter kunnen detecteren.

“Het gaat niet alleen over pure kennisoverdracht. De dokters kunnen ook oefenen met concrete gevallen, en ervaringen uitwisselen met hun col­lega’s”, zegt Linde Tilley van Domus Medica. De artsen zijn niet verplicht om de cursus te volgen, maar het levert hen wel punten op voor hun accreditatie die ze elk jaar moeten halen.

Kinderarst Johan Marchand Foto: BDW

“Signalen die wijzen op mishandeling, maar vaak niet opgepikt worden, zijn bijvoorbeeld letsels die herhaaldelijk voorkomen zonder dat er een echte verklaring voor is”, zegt kinderarts Johan Marchand (UZ Brussel). “Maar ook bij patiënten die langskomen met emotionele en psychische problemen, of met chronische klachten zoals vermoeidheid of hoofdpijn, moeten artsen extra attent zijn of er geen sprake is van mishandeling. De eerste reflex is altijd om te zoeken naar een ziekte. Vaak vergeet men om naar een eventuele mishandeling te peilen.”

Volgens Marchand zijn huisartsen in principe goed geplaatst om de familiale context te kennen. “Maar tegelijk zijn velen van hen zo overbevraagd dat ze de tijd niet nemen om door te vragen over deze problematiek. Sommige patiënten zullen zelf niet de eerste stap zetten, maar zouden wel beginnen te praten als de dokter hen ook vraagt hoe het verder met hen gaat, en hoe het gaat in hun relatie.”

Alert zijn voor de signalen is één ding, “maar net zoals pa­tiënten vaak niet durven uit te komen voor mishandeling, durven ook artsen die iets opmerken vaak de vraag niet te stellen”, zegt Tilley. De vrees is groot dat het voor patiënten bedreigend overkomt. “Via het e-learningproject kunnen de artsen oefenen hoe ze die problemen bespreekbaar kunnen maken zonder te oordelen.”