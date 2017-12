Twee maanden geleden bracht journaliste Cathérine Moerkerke (40) een portret van Animal Rights waarin ze een actie in een groot kippenbedrijf volgde. De beelden van de dierenrechtenorganisatie choqueerden. Kippen zaten vast tussen deurtjes, hadden geen pluimen, crepeerden langzaam en gingen dood.

Na die uitzending kreeg Cathérine boze boeren over zich heen. Die vonden dat ze weer aan de schandpaal genageld werden en dat het allemaal leugens waren. Toch wilden ze Cathérine niet toelaten op hun boerderij om de andere kant van het verhaal te tonen. Op varkensboer Bart Vergote en kippenkweker Stijn Vandewaetere na. Stijn heeft een zware slag gekregen door de recente fipronilcrisis: heel zijn bedrijf werd leeggehaald.

Cathérine bracht een paar dagen door op de boerderijen van beide landbouwers. Ze vaccineert biggen. Ze ziet hoe een kalf geboren wordt en hoe een zeug biggen werpt. Ze knuffelt de kleine varkens samen met de varkensboer. En ze vraagt zich af of het nu wel of niet oké is dat een klein ­biggetje maar enkele maanden op deze wereld is om te eindigen als varkenslapje.

