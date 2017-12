Holsbeek -

Koning Filip heeft in zijn kerstboodschap de lof gezwaaid over een woon-zorgcentrum in Holsbeek, waar hij drie weken geleden op bezoek was. Ruim één miljoen Belgen keken naar de toespraak. Behalve de bewoners van Sint-Margaretha in Holsbeek. Daar stond de tv niet aan.