Mourinho doet beklag over extra rustdag voor Manchester City

Foto: Action Images via Reuters

José Mourinho heeft maandag zijn beklag gedaan over de kalender van de Premier League. Terwijl zijn team Manchester United het op ‘Boxing day’ opneemt tegen Burnley, moet leider Manchester City pas de dag nadien aan de bak tegen Newcastle. “Die extra rustdag zegt heel veel”, aldus de Portugese coach.

“Het is volgens mij een probleem dat er tussen de teams verschillen zijn”, vertelde Mourinho aan Sky Sports News. “Ploegen die pas op woensdag spelen, kunnen een dag langer rusten. Dat is veelbetekenend. Bovendien werkt de drukke eindejaarsperiode wat ik ‘decemberblessures’ noem in de hand. Je zal zien dat spelers na vijftien à twintig minuten het veld moeten verlaten, en anderen zullen het geen negentig minuten volhouden.”

City (55 punten) voert de stand in de Premier League ruim aan, voor United (42 punten) op de tweede stek. Bij ManU timmert Marouane Fellaini nog altijd aan zijn terugkeer, al is Mourinho “niet helemaal zeker” of de Rode Duivel deze eindejaarsperiode zijn comeback zal vieren. Fellaini sukkelt met een knieblessure.