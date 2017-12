Alleen Man City straffer dan Club Brugge

Club Brugge schrijft dit seizoen geschiedenis in de Belgische competitie, maar vanmiddag kan het tegen Moeskroen zijn reeks nog iets straffer maken.

Als het wint tegen Les Hurlus in eigen huis haalt de leider maar liefst 53 op 63 – de beste reeks van een leider in de Jupiler Pro League sinds de invoering van Play-off 1 in 2009. Het vorige record staat op de naam van Anderlecht. In seizoen 2013-2014 haalde paars-wit 49 punten na 21 speeldagen. Dat jaar haalde Anderlecht ook de titel na Play-off 1, het hield toen vicekampioen Zulte Waregem achter zich met vier punten verschil.

Maar ook in vergelijking met andere topcompetities lijkt Club Brugge erg goed op schema om een nieuwe landstitel binnen te halen. Alleen Manchester City in de Premier League heeft in de beste Europese competities een grotere voorsprong opgebouwd dan Brugge: dertien punten. Club telt momenteel elf punten voorsprong op Charleroi. In Spanje heeft Barcelona negen punten voorsprong op Valencia, Bayern München voetbalde in de Bundesliga ook elf punten voorsprong bijeen op Schalke 04.

Club is trouwens ook de eigen statistieken aan het verpulveren. De overwinning tegen Anderlecht stond gelijk aan twee jaar ongeslagen in de Jupiler Pro League in eigen huis. Als Club straks wint, verloor het dus zowel in 2016 als 2017 niet in eigen huis in de competitie. Dit seizoen won Club al zijn wedstrijden in de eigen competitie in Jan Breydel. Het scoorde thuis al dertig keer en incasseerde nog maar zes doelpunten. Ga er maar aanstaan, Moeskroen.