Dochter bezorgt mama het mooiste kerstcadeau door onverwachts naar huis te komen

De eindejaarsperiode wordt over de hele wereld het liefst gevierd met vrienden en familie. Maar een Amerikaanse moeder uit Californië had zich er al bij neergelegd dat ze Kerst dit jaar zonder haar dochter zou moeten vieren. De plichtbewuste dochter zit namelijk in het leger en zou op Kerstdag niet thuis zijn. Of wel?

Nietsvermoedend werden er pakjes uitgedeeld op de 25ste december. “Ik wilde deze Kerst erg bijzonder maken voor jou, dus wil ik je dit geven”, zegt een vrouw in de video. De mama krijgt prompt een groot cadeau dat ze met veel curiositeit begint uit te pakken. Niet veel later blijkt het cadeautje een spiegel te zijn. Maar niet zomaar één: want in de reflectie ziet de moeder haar dochter staan in de keuken.

Meteen krijst de mama van geluk en kan ze haar tranen niet bedwingen. Ze omhelst haar dochter om haar een hele tijd niet meer los te laten. De hartverwarmende video werd gedeeld op Twitter en werd sindsdien al een half miljoen keer bekeken.