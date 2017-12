CLUBNIEUWS. Onzekerheid over wintertransfers bij Anderlecht, Club lonkt naar Senegalees

Vandaag start de laatste speeldag voor de winterstop in de Jupiler Pro League. Maar in sommige bestuurskamers zitten de managers al meer met de nakende wintertransferperiode in hun hoofd. Een overzicht van het clubnieuws van onze eersteklassers.

ANDERLECHT. Onzekerheid over wintertransfers

Een vrolijke kerst? Niet voor Anderlecht en Hein Vanhaezebrouck. In zijn kerstboodschap kwam ­Vanhaezebrouck, de dag voor het duel tegen zijn ex-club AA Gent, met niets dan slecht nieuws. Kara Mbodj staat twee maanden aan de kant na een kijkoperatie aan de knie en voor Onyekuru en Najar zit het seizoen er meer dan waarschijnlijk al op. ­Aftellen naar de wintermercato dus. De club moet op zoek naar een spits, een centrale verdediger en één of twee spelers voor op de flanken. Voor die laatste positie blijft Anderlecht de piste-Foket volgen. Alleen is er door de nakende machtsoverdracht in de bestuurskamer onduidelijkheid over wie het heft in handen moet nemen op de transfermarkt.

Ook Vanhaezebrouck lijkt voorlopig niet te weten bij wie hij moet gaan aankloppen. “De officiële overname gebeurt pas in maart. De nieuwe eigenaars kunnen zich nu dus nog niet mengen op het vlak van transfers en de huidige eigenaars kunnen weinig doen omdat ze hier over een paar maanden niet meer zijn. Ik weet zelf ook niet hoe alles zal verlopen. Ik wacht af en zal wel zien of we iets kunnen doen. Het is in ­ieder geval geen gemakkelijke situatie.” In principe doet Herman Van Holsbeeck komende winter nog de transfers, als hij zich tenminste genoeg geruggensteund voelt door de raad van bestuur.

AA GENT. Mitrovic en Esiti onzeker voor match tegen Anderlecht

Stefan Mitrovic (voet) en ­Anderson Esiti (hamstringblessure) trainden na de partij ­tegen Charleroi individueel, maar de Gentse medische staf én Yves Vanderhaeghe hopen hen tijdig wedstrijdfit te krijgen voor Anderlecht. Nana Asare zit bij de Buffalo’s een gele schorsingsdsg uit, waardoor Deiver Machado wellicht aan de aftrap verschijnt op bezoek bij de regerende landskampioen.

CLUB BRUGGE. Interesse in Krépin Diatta

Het 18-jarige Senegalese talent Krépin Diatta wordt in verband gebracht met Club Brugge. Blauw-zwart had in de zomer al gesprekken met de entourage van de offensieve middenvelder en hij werd nu opnieuw aangeboden. Diatta komt uit voor het Noorse Sarpsborg, dat vorige maand derde eindigde in de competitie. Met zeven assists in de laatste zeven matchen had hij een groot aandeel in de knappe finish. Zijn entourage ziet België als een ideale tussenstap richting topcompetitie, maar bij Club Brugge wachten ze nog even af. “Hij is voorlopig geen prioriteit”, zo klinkt het. Thomas Bernsten, sportief directeur van Sarpsborg, bevestigt dat er veel interesse is, maar “we hebben tot dusver één bod geaccepteerd en het is niet van een Belgische club”. Diatta moet volgens Noorse media zo’n 2,5 miljoen kosten.

KV OOSTENDE. Capon out voor Genk

Brecht Capon ondergaat morgen een scan om te weten of hij een scheurtje in de hamstrings opliep. De verdediger van KV Oostende moest op Waasland-Beveren al na een kwartier het veld verlaten. Sowieso is Capon out voor de wedstrijd tegen Genk.

KV MECHELEN. Zonder Filipovic

Bij KV Mechelen ontbreekt Zeljko Filipovic vandaag tegen Lokeren. Hij kreeg een trap op de kuit tijdens de training en heeft nog te veel last. Nicklas Pedersen trainde de voorbije dagen probleemloos mee en is klaar.

LOKEREN. De Ridder klaar voor KV Mechelen

Steve De ­Ridder is sneller dan verwacht hersteld van zijn kuitblessure. De Lokeren-winger sloot probleemloos aan op training en zit in de selectie voor de match tegen KV Mechelen. Allicht zit hij wel nog op de bank. Zaterdag tekende Milan De Mey (16) een driejarig contract.

RACING GENK. Probleem op rechtsback

Bij het al geplaagde Racing Genk zitten ze met de handen in het haar. Voor de match van morgen op Oostende moet trainer Philippe Clement mogelijk gaan improviseren, want hij zit zonder rechtsback. Clinton Mata is nog onbeschikbaar met een blessure aan de buikspieren en ook Joakim Mæhle bleef gisteren binnen. Het is voor Genk te hopen dat de Deen alsnog speelklaar raakt, want centrale verdediger Joseph Aidoo, die eerder al eens op rechts moest depanneren, is momenteel ook geschorst na zijn dubbele gele kaart tegen KV Kortrijk.

Clement zit dus met defensieve problemen en dat komt behoorlijk ongelegen, gezien de slechte resultaten. Genk-aanvaller Siebe Schrijvers is onzeker voor de match op KV Oostende met een blessure aan de quadriceps, hij ondergaat nog een echo.

MOESKROEN. Zo goed als gered

Dankzij een zes op zes tegen KV Oostende en Essevee is Moeskroen nu al zo goed als gered. 26 punten na twintig speeldagen, sinds de terugkeer naar eerste klasse deden Les Hurlus nooit ­beter. “We hebben onze doelen bereikt”, aldus de Roemeense coach. “Onze competitiestart was heel goed. Maar daarna kenden we een dipje (4 op 30, nvdr.). We verloren telkens heel nipt. Dat had ook te maken met de vele blessures.”

Moeskroen staat intussen weer op de zevende plaats, op drie punten van Play-off 1. “Ik heb altijd naar boven gekeken in het klassement”, zegt Rednic. “Maar nu spelen we op Brugge, we moeten realistisch blijven.”