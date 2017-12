Vandalen vernielen gedenkplaats van vermiste Maëlys: “Bende psychopaten”

Vandalen hebben uitgerekend op kerstdag vernielingen aangebracht aan de gedenkplaats voor Franse meisje Maëlys (9), dat afgelopen zomer verdween van een trouwfeest. Haar familie spreekt van een psychopatische daad.

De gedenkplaats, vlak aan de feestzaal in Pont-de-Beauvoisin (Isère) waar het meisje voor het laatst werd gezien, was ingericht met een kerstboom en knuffeldieren. Maar daar schiet intussen niet veel meer van over. Jennifer Cleyet Marrel, de mama van Maëlys, is geschokt en postte een foto van het mistroostige tafereel op Facebook. “Een voorbeeld van hoe dom de mensheid kan zijn. Een bende psychopaten heeft de kerstboom van Maëlys op Kerstmis in brand gestoken”, schrijft de vrouw.

Maëlys De Araujo (9) verdween op 27 augustus tijdens een trouwfeest, nadat ze samen met andere kindjes te slapen was gelegd in een apart zaaltje. Ondanks verschillende zoekacties, is er nog steeds geen spoor van het meisje. Intussen zit er wel een hoofdverdachte, Nordahl L., in de cel. Hij wordt verdacht van ontvoering en wellicht ook de dood van het meisje.