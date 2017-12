Laura zit al maanden in Egyptische cel omdat ze pijnstillers meenam in bagage, nu doet de rechter er nog 3 jaar bij

De Britse Laura Plummer (33) zit al maandenlang in de cel in Egypte voor drugssmokkel, haar advocaat dacht haar vrij te kunnen krijgen met een nieuw argument, maar hij bleek ongelijk te hebben. In oktober vonden de autoriteiten maar liefst 290 tabletten van medicijnen in haar reistassen.

Toen Plummer op 9 oktober 2017 met het vliegtuig vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Egypte wou vertrekken, had ze nooit gedacht dat ze daar nu nog zou zijn. De douane in het Noord-Afrikaanse land hield de 33-jarige vrouw echter tegen. In haar reistassen zaten immers 290 tabletten tramadol en naproxen.

Drugssmokkel, zo zei het Egyptische gerecht. Medicijnen voor haar Egyptische man Omar, zo beweerde Plummer. De man zou immers last hebben van veel rugpijn na een zwaar ongeval. De pillen zouden die last kunnen verzachten, dus besloot de 33-jarige vrouw ze mee te nemen. In Egypte staan die echter op de zwarte lijst en worden ze als illegaal beschouwd.

Laura werd in oktober meteen opgepakt en in de cel gegooid. Toen haar moeder haar ging bezoeken in de Egyptische cel, zou die er later over zeggen dat haar dochter ‘leeft in een hel’ en dat ze een cel zonder bedden moest delen met tot 25 andere vrouwen. Haar dochter was onherkenbaar geworden, vertelde ze nog na het bezoek.

Nieuw argument

Advocaat Mohamed Osman hoopte nog dat hij zijn cliënte op de valreep vrij kon krijgen. Daarvoor wilde hij een nieuw argument aanhalen: Plummer kon geen slechte intenties gehad hebben met haar reis, aangezien het vliegticket twee keer zoveel kostte als de waarde van de pijnstillers in haar bagage. De advocaat heeft dat bewijsstuk voorgelegd aan de rechter.

“Ik weet zeker dat Laura onschuldig is en dat ze vrijkomt”, vertelde Osman aan Daily Mail. Ze nam de tramadol niet mee om te verkopen. Het was niet haar bedoeling om te smokkelen of te handelen.” De rechter volgde die redenering echter niet en veroordeelde Laura tot een celstraf van drie jaar.

Daarmee toonde de rechter zich nog tamelijk mild. Drugssmokkel wordt gewoonlijk immers bestraft met de doodstraf in Egypte. Omdat Laura zich echter niet bewust leek te zijn van het feit dat ze smokkelde, veroordeelde de rechter haar voor het bezit van verboden middelen. Een misdrijf waar veel lichtere straffen op staan.

