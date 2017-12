Straks eindejaar en dat voelen ze ferm in Baarle-Hertog. Al weken schuiven Nederlandse wagens er aan om vuurwerk in te slaan. Dat betekent veel overlast, van wildplassers. Daarom moeten winkels vanaf dit jaar klanten bij hen naar het toilet laten gaan.

“We willen veel doen om onze handelaren te helpen, maar een plastoren midden onze straten plaatsen, op die vraag wilden we niet ingaan”, zegt Leo van Tilburg, de burgmeester van Baarle-Hertog. De handelaren hadden die plastoren gevraagd omdat in hun straten zoveel wordt wildgeplast.

Nederlanders komen deze dagen massaal naar Baarle-Hertog om vuurwerk in te slaan. Foto: Ton Wiggenraad TWW

“ Dat komt vooral doordat de vuurwerkverkopers hun klanten extra lokken door hen ook een blik frisdrank aan te bieden”, zegt de burgemeester. “Van die frisdranken moeten de klanten plassen en dat doen ze tegen de gevels van de huizen. Dus hadden de handelaren graag een plastoren in hun straat gezien. Maar dit vind ik te vies. Mijn oplossing: laat de klanten in jullie winkels plassen en geef dat aan met een papiertje. En zo gebeurt het nu ook.”

25 kilo

Dat Baarle-Hertog het walhalla is van de vuurwerkverkoop komt door zijn ligging: op de grens België-Nederland. Nederland is zot van vuurwerk op oudejaar. Maar in Nederland mag vuurwerk pas de laatste drie dagen van het jaar worden verkocht. Bij ons het hele jaar door en van een zwaardere kaliber dan in Nederland. Dus komen de Nederlanders nu al hun voorraden bij ons inslaan. Ze kunnen ferm doorkopen want in Nederland mag ze per persoon 25 kilo vuurwerk in de wagen hebben. In België is dat maar één kilo.

Eenrichtingsstraat

“Vroeger liet ik mijn politiemensen controleren op gewicht”, zegt burgemeester Leo van Tilburg. “Maar dit jaar heb ik hen gezegd: vergeet die kilo-beperking, concentreer jullie op overlast. Op verkeersoverlast bijvoorbeeld. Om alles in goede banen te leiden, hebben we in twee straten éénrichtingsverkeer ingevoerd. Toch vegen sommige chauffeurs daar hun broek aan. Die moeten op de bon. En ook al die klanten die de kartonnen verpakking van hun vuurwerk in onze straten dumpen, moeten strenger gecontroleerd.”