FOD Financiën: zorgzame werkgever met proactief welzijnsbeleid. Ellen (30) getuigt ...

Met circa 23.000 medewerkers is de FOD Financiën een arbeidsmarkt op zich. Personeel krijgt de mogelijkheid om zijn talenten en competenties te gebruiken in een dynamische en moderne omgeving. “We zetten maximaal in op flexibiliteit, mobiliteit, jobinhoud en promotiekansen. Binnen de organisatie kan je doorgroeien zonder van werkgever te moeten veranderen,” zegt Inge Mattens, Projectmanager P&O bij de FOD Financiën.

Het idee leeft dat de FOD Financiën voornamelijk werk verschaft in Brussel maar niets is minder waar. Met in totaal 205 vestigingen verspreid over heel België is een job in eigen regio perfect mogelijk. De FOD Financiën tracht zijn personeelsleden zo dicht mogelijk bij huis te laten werken. Kantoren zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer, abonnementen voor openbaar vervoer worden integraal ten laste genomen door de FOD Financiën, in alle gebouwen zijn fietsstallingen voorzien en bovendien krijg je een fietsvergoeding voor de afgelegde kilometers. Ook kan je van thuis uit werken of gebruikmaken van satellietkantoren, waardoor het woon-werkverkeer beperkt wordt.

“Ik heb een droomjob op een ideale locatie waar mijn kennis en interesses helemaal tot hun recht komen. Ook op het vlak van verloning ben ik zeer tevreden,” vertelt Ellen Van Eycken (30). Na haar master in de rechten volgde ze nog een ‘master na master’ fiscaliteit, deed mee aan examens bij Selor en kon prompt aan de slag bij de FOD Financiën. “Ik werd eerst voor drie maanden ‘uitgeleend’ aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen in het kader van het groot aantal dossiers rond fiscale regularisatie. Nadien verhuisde ik naar de Financietoren in Brussel bij de afdeling BTW.”

10 kilometer fietsen naar het werk

Bij een grote reorganisatie kregen vast benoemde medewerkers de kans om een overplaatsing aan te vragen. Ellen koos voor haar geboortestad Mechelen waar ze nu twee jaar werkt als ‘attaché’ bij de dienst Expertise van de Algemene Administratie Fiscaliteit KMO. “Voor mij is dit de perfecte locatie op 10 kilometer fietsen van mijn woonplaats Boortmeerbeek. Ook Brussel stond op mijn voorkeurslijst maar dan was ik wel veel langer onderweg naar het werk.”

Boeiend opzoekwerk

Ellen behandelt bezwaarschriften en betwistingen die ondernemingen en zelfstandigen kunnen indienen naar aanleiding van hun aanslag bij de belastingbrief. In sommige gevallen wordt er een vergelijk gevonden, in andere gevallen zal de rechtbank een uitspraak moeten doen. Ook het verlenen van bijstand aan controleurs maakt deel uit van haar functie-inhoud. “Dankzij mijn ‘master na master’ fiscaliteit beschik ik over de ideale competenties om mijn werk optimaal uit te voeren. Ook bij de pleidooien voor de rechtbank pluk ik de vruchten van mijn juridische achtergrond.”

Fiscaal recht boeit Ellen al sinds haar bacheloropleiding. “Ik vind het prettig om me te verdiepen in een nieuw dossier, het vraagt telkens om een nieuwe benadering, opzoekwerk maakt dan ook deel uit van mijn activiteiten.”

Ruim opleidingsaanbod

Voor Ellen vormen de opleidingsmogelijkheden bij de FOD Financiën een belangrijke meerwaarde. De eigen Academy biedt een ruim aanbod aan opleidingen, zowel klassikaal als e-learnings en webinars. Vakspecifieke cursussen en updates worden via e-mail gemeld. Verder staan jaarlijkse opleidingen zoals persoonsbelastingen en btw op het programma.

Flexibele werkuren

Als zorgzame organisatie creëert de FOD Financiën een aangenaam werkklimaat. Voor Ellen springen meerdere initiatieven in het oog. “Recent werd er een teambuilding georganiseerd waarbij iedere medewerker over een klein budget beschikte. Ook de ‘Moveweeks@fin” vind ik tof, ik heb hier onder meer twee keer dansles gegeven tijdens de middagpauze.” Ellen is vooral te spreken over de flexibele werktijden bij de FOD Financiën. “Ik werk 38 uur per week en start mijn werkdag tussen 7u00 en 9u30, overuren kan ik opbouwen. Ik ervaar dit als een zeer flexibel systeem: je moet je werk doen, maar ik heb ook de kans om een mooie balans te vinden tussen werk en privé.”

>

>

>