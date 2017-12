Anthony Vanden Borre: “Ik moet terug naar Anderlecht”

Anthony Vanden Borre (30) zit al sinds 1 juli zonder club nadat hij het Congolese TP Mazembe na slechts enkele maanden verliet. Maar na een sabbatperiode is de voormalige Rode Duivel naar eigen zeggen helemaal klaar voor ee nieuw hoofdstuk in zijn voetbalcarrière. “Ik wil terug naar Anderlecht. Of neen, nog beter: ik moét terug naar Anderlecht”, zegt VDB vandaag in een interview in Het Laatste Nieuws.

VdB droomt op zijn dertigste nog steeds van het allerhoogste. Ook al heeft hij sinds mei geen bal meer aangeraakt. “Zelfs niet in het park of op de pleintjes met vrienden. Wat ik wel deed, was naar voetbal kíjken. Hele dagen zelfs. Ik heb nooit zo veel voetbalwedstrijden op televisie gezien als het voorbije half jaar.”

Maar ondertussen werkt Vanden Borre aan zijn terugkeer. Samen met kinesist Glenn Vercauteren - zoon van Frank Vercauteren - en Anderlecht-jeugdproduct Gerard Lifondja. “In het beste geval wil ik begin komende maand al aansluiten bij een nieuwe club, zodat ik de winterstage daar kan meemaken. Ik zit niet ver meer van mijn beste niveau.”

En dus hoopt Vanden Borre op een telefoontje vanuit Anderlecht. “Ik zeg het je klaar en duidelijk: ik kan Anderlecht helpen. Ik kan een versterking zijn, en als ze mij nu in huis halen, zou ik tegen de start van de play-offs op topniveau kunnen zijn. Ik wil terug naar Anderlecht. Of neen, nog beter: ik moét terug naar Anderlecht. Ik wil er mijn carrière als speler afsluiten, en ook nadien wil ik me nog ten dienste stellen van de club. Ik wil de nodige diploma’s behalen om als jeugdtrainer aan de slag te gaan.”

Vanden Borre beseft ook dat Anderlecht nog een flinke kloof met Club Brugge moet dichten. “Als ik tijdens die 5-0 in Brugge op het veld had gestaan, was ik gek geworden. Het was triest om naar te kijken, om te zien dat het zo ver is kunnen komen. Nu moeten ze zich in Anderlecht afvragen hoe dat komt… Hein is een topcoach, maar je kan van hem na een paar maanden nog geen mirakels verwachten. Hij verdient tijd, minstens nog een half jaar. Anderlecht heeft nu dertien punten achterstand op Club Brugge... Je mag niet spuwen op je tegenstanders: Club heeft nu een sterke ploeg. Zelfs met de puntenhalvering in de play-offs wordt het moeilijk. Anderlecht zal de ploeg moeten versterken als ze nog kans willen maken.”