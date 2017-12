Deze bekende vrienden van Harry en Meghan mogen van de Britse regering niet naar hun huwelijk komen

Prins Harry zal het op zijn huwelijk met Meghan Markle mogelijk zonder twee goede vrienden moeten stellen. De Britse regering heeft hem namelijk verzocht ze niet uit te nodigen om geen diplomatiek conflict uit te lokken. Nochtans zijn Barack en Michelle Obama nauwelijks omstreden figuren te noemen.

Harry en zijn verloofde hadden aan hun personeel al laten weten dat ze het fijn zouden vinden om de Obama’s erbij te hebben op hun grote dag. De 33-jarige prins raakte bevriend met het echtpaar tijdens de Invictus Games en heeft sindsdien altijd contact gehouden met Barack en Michelle Obama.

Barack en Harry tijdens de Invictus Games Foto: REUTERS

Zo goed de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten echter waren tijdens de regeerperiode van Obama, zo twijfelachtig werden ze onder president Trump. Daarom heeft de Britse regering Harry verzocht de Obama’s niet uit te nodigen voor zijn huwelijk. Trump heeft namelijk de Queen nog niet ontmoet, en het zou hem wel eens erg dwars kunnen zitten als hij zijn zo gehate voorgangers wel uitgenodigd ziet worden voor een huwelijk waarop hijzelf niet welkom is.

Dat Harry en vooral Meghan het niet zo begrepen hebben op Trump, hoeft niet gezegd te worden. Tijdens zijn verkiezingscampagne sprak Meghan zich al fel uit tegen de huidige Amerikaanse president, die ze onder meer vrouwonvriendelijk en verdelend noemde.

Een bron binnen de regering vertelde de Britse krant The Sun dat Harry het heel duidelijk gemaakt had dat hij de Obama’s op zijn huwelijk wil, maar dat dat “veel nervositeit veroorzaakt.”

Prins Harry en de Queen tijdens een videogesprek met de Obama’s in 2016 Foto: AP

“Trump zou heel slecht kunnen reageren als de Obama’s naar een koninklijk huwelijk mogen voor hij nog maar de kans heeft gekregen de Queen te ontmoeten. Gesprekken over het onderwerp zijn momenteel aan de gang en de ministers zullen uiteindelijk moeten beslissen. Als de eerste minister het verbiedt, zal Harry er vrede mee moeten nemen.”

Omdat het huwelijk geen staatsaangelegenheid is, in tegenstelling tot dat van prins William, Harry’s oudere broer en de troonopvolger, heeft de Britse regering gewoonlijk enkel een adviserende rol waar het de gastenlijst betreft en is het niet de gewoonte dat alle andere staatshoofden uitgenodigd worden. Het lijkt dus Harry en Meghans volste recht om de Obama’s wel uit te nodigen.

De regering vreest echter dat wanneer ze dat doen, Donald Trump zodanig misnoegd zal zijn dat het voor premier Theresa May onmogelijk zal worden nog op een betekenisvolle wijze aan politiek te doen met Trump. Hun band is al niet bepaald prettig, en dat zou wel eens de doodssteek kunnen betekenen.