Makélélé had vanavond op de bank kunnen zitten tegen Liverpool, maar ontvangt nu Waasland-Beveren aan de Kehrweg

Ook in Premier League is het soms behelpen: Swansea speelt vanavond tegen Liverpool met de 35-jarige Leon Britton als speler, aanvoerder én coach. Claude Makélélé zal in Eupen ongetwijfeld een vloek moeten onderdrukken.

Op 3 januari in 2017 werd de Engelsman Paul Clement hoofdcoach van Swansea, onder meer op aandringen van technisch directeur Claude Makélélé. De Fransman nam ook zelf plaats op de bank als assistent van Clement. De voormalige assistent van Carlo Ancelotti bij Bayern München was de derde hoofdcoach van de club in dat seizoen maar slaagde erin om de Welshe club in de Premier League te houden.

Swansea begon echter opnieuw slecht aan het huidige seizoen en op 6 november verliet Makélélé de club om het bij Eupen voor het eerst als hoofdcoach te proberen. Bij Swansea werd Makélélé als assistent vervangen door clubmonument Leon Britton. De 35-jarige middenvelder is ook de kapitein van de ploeg maar kwam dit seizoen nog maar vier keer in actie.

Na 18 speeldagen stond Swansea echter nog steeds op de laatste plaats en op 20 december werd Clement alweer bedankt voor bewezen diensten. Britton schoof opnieuw een stekje op en werd speler-kapitein-trainer: hij pakte meteen een punt tegen Crystal Palace en trekt vanavond (om 18u30) naar Liverpool. Makélélé pakte bij Eupen drie punten op zeven wedstrijden, waarvan hij er vier verloor, en ontvangt vanmiddag (14u30) Waasland-Beveren. Het kan verkeren, kiezen is verliezen en zo zijn er nog wel wat uitdrukkingen die hier passen...