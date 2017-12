Ongelofelijk: kitten geboren met twee gezichten en drie ogen

Een Australisch baasje kreeg dit jaar een vroeg kerstgeschenk. Hij werd namelijk gezegend met drie kittens, waarvan eentje met een aandoening waardoor ze twee gezichten heeft. “Ik noemde haar Bettie Bee en koos voor een dubbele naam om te verwijzen naar haar twee gezichten”, klinkt het.

Op 12 december werd Bettie Bee geboren met twee gezichten, twee neuzen, drie ogen en twee monden. Voor de rest leek ze gezond en sterk, net zoals de andere twee kittens die op hetzelfde moment geboren werden. “Al wordt ze wel door buisjes gevoed”, zegt haar baasje. “Haar monden leiden allebei naar één maag wat niet normaal is. Daarom laten we haar niet zelfstandig eten en lijkt het ons verstandiger om zelf eten toe te dienen. Voor de rest evolueert ze prima en is ze helemaal niet anders dan andere kittens.”

Katten met twee gezichten, beter bekend als Janus katten, zijn erg zeldzaam en sterven meestal op een jonge leeftijd. “Maar Bettie heeft al getoond dat ze een erg sterke wil heeft, en niet van plan is om vroeg het leven te laten. Of het daadwerkelijk ook zo zal zijn, valt af te wachten. Haar oogjes werken bijvoorbeeld nog niet optimaal. Zo heeft ze enkel nog maar haar middenste oog opengedaan en bleven de andere tot nu toe nog dicht.”