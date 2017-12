Directeur gooit spoorlopers drie dagen van school

Drie dagen schoolverbod. Volledige uitsluiting bij herhaling. Een school nabij Charleroi neemt drastische beslissingen tegen spoorlopers. Vorige week overleed een schooljongen toen hij de sporen overstak.

Alle ouders met kinderen aan het Anthénée Provincial-Mixte Warocqué, kregen deze morgen een brief van directeur Henri Lancellotti in de bus. Daarin brengt hij de ouders op de hoogte van een nieuw schoolreglement.

“Veel jongeren willen een paar minuutjes tijd winnen door de kortste weg te nemen en de spoorlijnen over te steken. Daarmee zetten ze hun eigen leven op het spel”, schrijft de directeur. Hij zegt dat politie en parket al streng optreden tegen spoorlopers.

“Maar de school heeft hier ook een verantwoordelijkheid’, vervolgt de directeur. “Elke leerling die betrapt wordt op spoorlopen, zal drie dagen van school worden gegooid. Wie een tweede maal wordt betrapt, wordt definitief van school gegooid.”

Twee slachtoffers

De school neemt deze beslissing nadat vorige week een leerling die spoorliep is overleden. Jérémy De Schepper (19) was te laat maar wilde toch nog de basketbaltraining halen in de sporthal. In plaats van langs de spoorwegovergang te gaan, stak hij in Morlanwelz op 250 meter van het station de sporen over. Hij werd gegrepen door een trein en overleed ter plaatse. Twee weken eerder was daar ook al een zwaar treinongeval.

Burgmeester Christian Moureau van Morlanwelz is tevreden met de beslissing van de school. “Ik heb de directeur gefeliciteerd. Soms moet je zo’n doortastende beslissingen nemen, eer leerlingen willen luisteren.”

Vorig jaar 7 doden

Thomas Baecke, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel, zegt dat het goed is dat scholen leerlingen sensibiliseren rond gevaar van spoorlopen. “De strafmaat daarrond is een interne beslissing waarover wij geen uitspraken doen. Maar dat het nodig is te sensibiliseren rond spoorlopen getuigen de cijfers. In 2016 waren er 679 officieel gemelde gevallen van spoorlopen. Zeven overleefden het niet. Door de spoorlopers stonden onze treinen in 2016 Bijna 2.000 uren stil.”