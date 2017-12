Vlaanderen investeert in zelfrijdende auto’s en supercomputer

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) investeert drie miljoen euro in een testproject voor zelfrijdende auto’s. “In 2019 zullen de eerste zelfrijdende auto”s rondrijden in Vlaanderen.”

Het testproject voor zelfrijdende auto”s werd voor de zomer aangekondigd, en maakt deel uit van een groter Europees project Concorda. Daarvoor zal een deel van de E313 en de aansluiting op de Antwerpse Ring tussen Deurne en Borgerhout uitgerust worden met sensoren en bekabeling. Die werken zullen beginnen vanaf april 2018.

Het project kan rekenen op drie miljoen euro Vlaamse steun. “Voor we de zelfrijdende auto massaal op de weg laten, moet dat heel erg goed getest worden. Vooral de dataverwerking moet stabiel en aan een duizelingwekkende snelheid kunnen gebeuren. Als we online een video kijken, winden we ons soms op over dat draaiend wieltje als de video aan het bufferen is. Welnu, met de zelfrijdende auto mag dat absoluut niet gebeuren. Een milliseconde hapering kan betekenen dat de auto ergens tegen rijdt en kan levens kosten. Heel erg goed testen, is dus cruciaal”, aldus Muyters.

“In 2019 zullen de eerste zelfrijdende auto”s over die wegen rijden en in levensechte omstandigheden getest worden. Zowel Toyota als Ford zitten in ons project en zullen autonome modellen in ons verkeer brengen en testen.”

Supercomputer

Als minister van Innovatie kent Muyters in totaal 36 miljoen euro toe aan drie projecten. Die investering is nodig wil Vlaanderen een van de voortrekkers blijven op het vlak van innovatie, klinkt het.

Het grootste deel van het budget, zo”n dertig miljoen euro, wordt gebruikt voor een nieuwe supercomputer. “De huidige supercomputer loopt voor veel projecten al tegen zijn limieten aan en heeft een update nodig. Steeds grotere pakketten moeten op steeds kortere termijn verwerkt worden. De nieuwe update zal die zware capaciteit hebben, zal ook een opslagmogelijkheid hebben en toegankelijk worden via clouddiensten. Voor onze Vlaamse wetenschappers en bedrijven een enorme troef”, meent Muyters.

De Tier II-supercomputer zal bij de KU Leuven geïnstalleerd worden, maar is door het enorme budget dat voorzien wordt ook toegankelijk voor andere kennisinstellingen en bedrijven in een open samenwerkingsverband. “Het is logisch dat we de capaciteit ook aan anderen ter beschikking stellen.”

Waterrobotten

Tot slot krijgt ook het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) drie miljoen euro voor de aankoop van twee nieuwe onbemande waterrobotten. “We moeten de zee nog beter kunnen bestuderen, vooral in het kader van duurzaamheid en de zogenaamde blauwe economie. Heel gedetailleerde data, scherpe beelden en precieze stalen zijn cruciaal om de stap vooruit te zetten”, aldus Muyters.

De nieuwe robotten zullen een veel grotere bereik hebben en data sneller kunnen verwerken. “Ze zullen scherpere observaties opleveren van bijvoorbeeld de Paardenmarkt, de munitiestortplaats uit de Tweede Wereldoorlog waar massaal veel mosterdgas onder de zeebodem begraven ligt. Met de robotten zullen we de risico”s op lekken of ontploffingen preventief in kaart kunnen brengen.”