PS-kopstuk Flahaut: “De Wever tracht met kernuitstap aandacht van Francken af te leiden”

“Bart De Wever tracht nu de kernuitstap weer op de agenda te krijgen om zo de aandacht af te leiden van zijn blunderende migratie-staatssecretaris Theo Francken.” Dat zegt PS-kopstuk André Flahaut.

De PS moeit zich nu ook nadrukkelijk in het debat rond N-VA-staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken. Vorige week had die in een interview gezegd dat er geen onmiddellijke plannen waren om nog Soedanezen terug te sturen naar hun thuisland. Terwijl er voor 13 januari toch nog een repatriëring gepland stond.

“Een leugen”, schreeuwde de oppositie en eiste het ontslag van Francken. Deze week moet premier Charles Michel zich in de kamer komen verantwoorden over dit incident, dat voor de premier zelf - na excuses van Francken - al is gesloten. Voor Flahaut niet. “Als Francken echt heeft gelogen, verdient hij een rode kaart. En je weet wat een rode kaart in het voetbal betekent: je wordt van het plein gestuurd. Dat is wat met Francken moet gebeuren.”

André Flahaut ergert zich ook aan de manier waarop N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn staatssecretaris uit de wind zet. “Hij tracht van de kernuitstap een verkiezingsthema te maken en daar de aandacht naar af te leiden, weg van het actuele verhaal-Francken.”