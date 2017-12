Moskou laat alle 8.000 bussen doorlichten na dodelijk ongeval

Na het dodelijke busongeval van maandag hebben de autoriteiten in Moskou in de nacht van maandag op dinsdag “alle 8.000 bussen” in de stad laten nakijken. Het ongeval zou zijn veroorzaakt door een defect remsysteem.

In de Russische hoofdstad kwamen maandag vier mensen om het leven nadat een stadsbus in een drukke straat de ingang van een metrostation inreed. Volgens de 58-jarige bestuurder, die aan het ongeval een hersenbloeding overhield, werkten de remmen van het voertuig niet meer. De man werd zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen.

Bij het ongeval kwamen vier mensen om het leven. Elf mensen raakten zwaargewond.

Het voorval gebeurde aan een belangrijke verkeersas in het westen van de hoofdstad, waar zich ook een koopcentrum bevindt. Het gerecht opende een onderzoek om te zien of er sprake is van verkeers- of veiligheidsovertredingen.

Foto: EPA-EFE

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE