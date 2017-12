Mama krijgt iPhone voor Kerst maar weet niet wat het is: “Bedankt voor de parfum!”

Kerstmis is cadeautjestijd en dat was ook zo bij de Filipijnse familie uit het Amerikaanse New Mexico. Rosie gaf een iPhone X aan haar moeder, maar die had niet goed door wat ze in haar handen had. “Bedankt voor de parfum”, klonk het.

Een rechthoekig doosje dat niet al te zwaar en niet al te licht is. Het had perfect parfum kunnen zijn, maar Rosie had een duurder cadeau gekocht voor haar mama, namelijk een iPhone X. Alleen jammer dat die laatste niet goed wist wat ze in haar handen had. “Mama dat is wel een smartphone he!!”, klonk het al snel in de video. “Oh ik had dat niet gezien”, zei de moeder verontschuldigend terwijl de dochters op de achtergrond niet meer bijkwamen van het lachen.

Rosie postte de video op haar twitter account waar hij al meer dan twee miljoen keer bekeken werd.