55-jarige man komt om bij woningbrand: slachtoffer woonde nog maar pas thuis na revalidatie

Ternat - Op de Nieuwbaan in Sint-Katherina-Lombeek (Ternat) is dinsdagochtend een 55-jarige man om het leven gekomen bij een korte maar felle woningbrand.

Bij een korte maar felle brand in een woning langs de Nieuwbaan in Sint-Katherina-Lombeek is de 55-jarige Geert V.R. om het leven gekomen. Het was een Brusselse taxichauffeur die de brand rond 11.30 uur opmerkte. “De taxichauffeur kwam hier wel vaker langs om Geert op te pikken”, vertelt buurman Joseph Roggeman.

"Een attackske"

“Geert woonde alleen in de woning. Ik kende hem al dertig jaar, maar het is nog maar sinds kort dat we in elkaars buurt wonen. Hij heeft lang moeten revalideren in Inkendaal in Vlezenbeek nadat hij ‘een attackske’ had gekregen. Sinds een drietal maanden woont hij hier alleen op de Nieuwbaan.”

Niks verdacht

De brand moet kort maar hevig geweest zijn. “Ik was achteraan in mijn tuin aan het werk en had ook niks van rook of vuur opgemerkt. De wind draaide dan ook in de andere richting”, zegt Joseph. Toen de taxichauffeur aankwam merkte hij in eerste instantie ook niks verdacht. Maar toen hij de voordeur open duwde, kwam de rook hem tegemoet. “Geerts voordeur ging niet meer op slot sinds hij onwel geworden was en de ambulanciers het slot eruit hadden gehaald. De taxichauffeur trok de deur terug dicht nadat hij de rook had opgemerkt en alarmeerde de hulpdiensten”, zegt Joseph.

Accidentele brand

De Civiele Bescherming van Liedekerke was zeer snel ter plaatse en kreeg al snel steun van enkele ploegen van Brandweerzone Vlaams-Brabant West. In de woning was ondertussen al een enorme rookontwikkeling ontstaan die zich verspreidde vanuit de woonkamer.

De brandweer kreeg de brand al snel onder controle en vond nadien het lichaam van het slachtoffer. Het parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te achterhalen. “Volgens de branddeskundige gaat het om een accidentele brand die vermoedelijk in de zetel ontstaan is door een sigaret en dan uitbreidde naar andere goederen in het huis”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

Wrange nasmaak

Voor buurman Joseph hebben de feestdagen nu een wrange nasmaak. “Ik verlies hier een vriend die ik al lang ken en die bovendien een toffe en joviale kerel was. Sinds zijn attackske mocht Geert niet meer met de wagen en de moto rijden, dus was hij zo vriendelijk om die ter beschikking te stellen als het nodig was.”