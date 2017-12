Burgemeester Rotterdam schokkeert: “Alle moslims zijn salafisten”

In Nederland beroert een uitspraak van de Rotterdamse moslimburgemeester Aboutaleb de gemoederen. In een radio-interview zegt hij dat elke moslim een beetje een salafist is. Dat terwijl de Nederlandse inlichtingendienst waarschuwt tegen salafisme.

“Meteen ontslaan”, schreeuwde de extreemrechtse PVV-leider Geert Wilders meteen. Op twitter toetert hij al: “Een salafist als burgemeester van de tweede grootste stad van Nederland is een complete schande en een gevaar. Hij moet onmiddellijk uit zijn ambt worden ontzet.”

Salafisme is een fundamentalistische stroming binnen de soennitische islam. Isis is een afscheuring van het salafisme. Dus wanneer een burgemeester zegt dat hij een salafist is, voelt Nederland zich in gevaar.

Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, verantwoordt zijn uitspraak als volgt: “Salaf is voorganger, en een salafist is iemand op zijn voorganger wil lijken. Bijvoorbeeld een moslim die graag op Mohammed wil lijken. In het christendom heb je ook mensen die graag op Christus willen lijken in hun doen en laten. Elke moslim is een beetje salafist.’’

Tocht valt die uitspraak heel slecht in Nederland. Ook omdat de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) de pogingen om het salafisme te verspreiden als “onwenselijk” beschouwt vanwege de “onverdraagzame, isolationistische en antidemocratische boodschap”.