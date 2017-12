150 inbraken per dag, maar toch blijft het aantal woninginbraken dalen

Dagelijks worden er in ons land zo’n 150 woninginbraken gepleegd, maar toch blijft het aantal inbraken blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Franky Demon (CD&V) opgevraagd heeft bij de minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA). Ook in 2017 lijkt die trend zich voort te zetten. “In het eerste semester van 2017 werden er 25.235 inbraken genoteerd”, klink het bij de Federale Politie. “Het jaar is nog niet rond, maar als we dat cijfer extrapoleren zullen we in 2017 opnieuw een daling zien.”

In 2015 werd er 67.103 keer ingebroken, in 2016 liep dat cijfer al terug naar 56.215. Dat is een daling van 16 procent. Volgens het CD&V-Kamerlid is dat dankzij de inzet van de verschillende politiezones en de alertheid van de burgers. Ook voor 2017 lijkt die trend zich door te zetten.

Volgens de woordvoerder van de Federale Politie werden in het eerste semester van 2017 25.235 inbraken genoteerd. “Het jaar is nog niet rond, maar als we dat cijfer extrapoleren zullen we in 2017 opnieuw een daling zien”, aldus de woordvoerder van de Federale Politie.“ Die dalende tendens is te danken aan de vele preventiecampagnes van de politie. Overigens beveiligen de mensen beveiligen. Ze doen dan niet louter mechanisch, zoals met rolluiken en betere sloten, maar ook dankzij alarmsystemen”, aldus nog de woordvoerder van de Federale Politie.

Opvallend: de meeste inbraken gebeuren overdag en niet ’s nachts, statistisch dan toch. “Een dag loopt van 06.00 uur tot 21.59 uur en de nacht start om 22.00 uur tot 5.49 uur”, verduidelijkt Demon. Het is dus niet raar dat de meeste inbraken overdag plaatsvinden, aangezien ook het avondluik hierin vervat zit.

Overigens wordt er vrijdag en zaterdag meer ingebroken dan andere dagen. Mensen zijn tijdens die weekenddagen al eens uit huis en dan zien inbrekers hun kans schoon.