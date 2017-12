Steeds meer valse eurobiljetten in omloop: zo kan je een echt exemplaar van een vals onderscheiden

Tijdens het eerste semester van 2017 zijn er 18.111 valse bankbiljetten uit de omloop genomen. Dat is een stijging van tien procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de nationale bank. Maar hoe kan u een vals biljet onderscheiden van een echt exemplaar? Wij zetten enkele tips op een rijtje.

De twee meest vervalste coupures in België blijven deze van 20 en 50 euro. De valse 20 eurobiljetten zijn goed voor 20,1% van het totaal aantal valse biljetten, terwijl de valse 50 eurobiljetten 58,9% vertegenwoordigen. Samen maken deze twee 79% uit van alle valse biljetten uit de omloop genomen in het 1ste semester 2017. Ze worden in tegenstelling tot grotere coupures van honderd of vijfhonderd euro minder vaak gecontroleerd.

Ondanks de stijging, wordt het toch steeds moeilijker om biljetten na te maken. Ook steeds meer handelaars beschikken over apparatuur om valse biljetten te controleren. Maar ook wie niet over controle-apparatuur beschikt, kan met een aantal handige trucs een vals biljet onderscheiden van een echt exemplaar. Daarbij hanteert de nationale bank de voel-, kijk- en kantelmethode.

VOELEN

- Het bankbiljet knispert en voelt stevig aan

- U voelt op een aantal plaatsen op het briefje een aantal korte lijntjes of dikkere inkt.

KIJKEN

- Houd het biljet tegen het licht. U ziet een vage afbeelding en de waarde van het bankbiljet. Als u het bankbiljet op een donkere ondergrond legt, wordt het watermerk donkerder.

- Houd het bankbiljet tegen het licht. De veiligheidsdraad – een donkere streep die van boven naar beneden door het bankbiljet loopt – komt tevoorschijn. In de draad zijn in zeer kleine lettertjes het woord “EURO” en het waardecijfer te zien.

- Kijk en houd het bankbiljet tegen het licht. De tekens in de linker bovenhoek aan de voorzijde en in de rechter bovenhoek aan de achterzijde van het bankbiljet vormen samen het waardecijfer.

KANTELEN

- Kantel het bankbiljet. Het hologram - de zilveren band op het bankbiljet - toont een portret van Europa (een figuur uit de Griekse mythologie) en het €-teken, een raam en de waarde van het bankbiljet.

ANDERE KENMERKEN

- Op enkele plaatsen op het bankbiljet ziet u zeer kleine lettertjes. Deze microtekst lijkt voor het blote oog gewoon een dunne lijn, maar kan met behulp van een vergrootglas worden gelezen. Deze tekst is erg klein, maar is evengoed scherp, niet vaag.

- Onder infraroodlicht zijn op de voorzijde van het bankbiljet alleen het smaragdgroene cijfer, de rechterkant van de hoofdafbeelding en de zilveren band zichtbaar. Op de achterzijde blijven enkel het waardecijfer en het horizontale serienummer zichtbaar.