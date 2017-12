Harry Kane scoort opnieuw hattrick: legendarisch record in Premier League en beter dan Messi

Harry Kane scoorde op Boxing Day opnieuw drie keer voor Tottenham. Tegen Southampton legde hij er twee in voor rust, in de tweede helft maakte hij zijn hattrick vol, goed voor uiteindelijk een klinkende 5-2-zege. Meteen goed voor een record in de Premier League. Bovendien doet hij ook beter dan Lionel Messi in alle competities samen.

Harry Kane scoorde in de Premier League al 39 goals in 2017, dat zijn er drie meer dan het record van Alan Shearer uit 1995 van het meeste goals in één kalenderjaar. De voormalige spits van onder meer Newcastle United is wel nog steeds de topscorer aller tijden in de Premier League, met 260 doelpunten. Kane heeft er voorlopig 95.

Tottenham staat momenteel op de vijfde stek in de Premier League. Het team van Rode Duivels Jan Vertonghen, Mousa Dembélé en Toby Alderweireld telt 34 punten.

Beter dan Messi

De 24-jarige spits van Tottenham Hotspur evenaart internationaal Lionel Messi. In de 52 wedstrijden met zijn club Tottenham en de Engelse nationale ploeg scoorde hij in totaal 56 keer, nu al twee meer dan de Argentijn van Barcelona, die daar ook al meer wedstrijden voor nodig had...

1. Harry Kane (Tottenham/Engeland) - 56 goals in 52 wedstrijden

2. Lionel Messi (Barcelona/Argentinië) - 54 goals in 64 wedstrijden

3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) - 53 goals in 60 wedstrijden

4. Robert Lewandowski (Bayern München/Polen) - 52 goals in 55 wedstrijden

5. Edinson Cavani (PSG/Uruguay) - 53 in 62 wedstrijden

Hegemonie van Messi en Ronaldo doorbroken

Sinds 2010 waren Messi of Ronaldo telkens Europees topschutter, die hegemonie wordt nu eindelijk doorbroken:

2010: Messi 60



2011: Ronaldo 60



2012: Messi 91



2013: Ronaldo 69



2014: Ronaldo 61



2015: Ronaldo 57



2016: Messi 59



2017: Kane 56

"Felicitaties" van ploegmaat Alderweireld:

Jan Vertonghen speelde bij de Spurs de hele match, terwijl Mousa Dembélé vroeg in de tweede helft met een blessure naar de kant moest. Toby Alderweireld ligt nog in de lappenmand en ontbrak bij Tottenham maar zette wel een opmerkelijk filmpje op Twitter om zijn ploegmaat te feliciteren:

It was only a matter of time. Congrats on a massive achievement @HKane! 👏🏻🙌🏻 #COYS pic.twitter.com/RhLJaIFdcV — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) 26 december 2017

Tottenham staat in de stand vierde met 37 punten. Southampton is dertiende met 19 punten.