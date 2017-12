Belg staat terecht in Dubai voor betasten negenjarig meisje

Een 62-jarige Belg heeft zich voor een rechtbank in Dubai moeten verantwoorden omdat hij een negenjarig meisje betast heeft. De man was niet aan zijn proefstuk toe, zo bleek.

De feiten speelden zich af in een drukke meubelwinkel, waar de vader van het meisje vanop afstand zag hoe de Belg achter zijn dochter kwam staan en haar ongewenst begon aan te raken. Toen de vader naar de dader toe stapte om hem op zijn daden aan te spreken, wandelde die plots weg.

“Terwijl ik hem aan het volgen was, zag ik via een spiegel hoe hij bij een ander kind net hetzelfde aan het doen was. Toen heb ik op hem geroepen en heb ik de politie gebeld”, zegt de vader.

Geen mentale problemen

Volgens een politieverslag had de man daadwerkelijk de bedoeling om het kleine meisje aan te randen. Bovendien zou hij niet aan zijn proefstuk toe zijn en zou hij de afgelopen vijf jaar “minstens vier keer een meisje hebben aangerand”. Volgens een politie-inspecteur legde de Belg vlot bekentenissen af en zou hij niet te maken hebben met mentale problemen.

Toch pleitte de man niet schuldig toen hij voor de rechtbank van eerste aanleg in Dubai moest verschijnen. De zaak is verdaagd naar 15 januari.