Acht jaar cel voor Chinese blogger: “Vulgaire slachter” bedreigde “politieke en sociale orde”

De Chinese blogger Wu Gan is tot acht jaar cel veroordeeld wegens “subversie van de staat”, aldus een verklaring van een rechtbank.

De volksrechtbank Tianjin No 2 oordeelde dat Wu, online ook bekend als de “Vulgar Butcher”, “gradueel ontevreden was omtrent het politiek systeem in het land en gradueel op het idee kwam om de staat omver te werpen”.

Volgens de rechtbank gebruikte Wu het internet en andere netwerken om zijn ideeën te verspreiden en stortte hij zich in “misdadige activiteiten om de staat, het socialistisch systeem omver te werpen en de sociale en politieke stabiliteit in gevaar te brengen”.

Wu zit al sinds mei 2015 gevangen na arrestatie wegens protest. Later werd hij beschuldigd van “subversie van de macht van de staat” en het “ruzie zoeken en veroorzaken van moeilijkheden”, zegt Human Rights Watch.