Dronken Duitser wordt tweemaal aangereden door trein en overleeft het voorval

Een 24-jarige Duitser heeft in München een spectaculair ongeval overleefd: hij viel zaterdag in uiterst beschonken toestand op de sporen van een S-Bahntrein en werd maar liefst twee maal aangereden. Hij overleefde het voorval en werd zwaargewond afgevoerd.

Het ongeluk deed zich voor omstreeks 4 uur ’s ochtends. Bewakingscamera’s filmden het hele voorval. Het station was leeg en de jongeman was danig dronken. Op het perron verloor hij zijn evenwicht en viel hij op de sporen. Vervolgens werd hij aangereden door twee voorbijrazende treinen.

Pas 40 minuten na het ongeval werd de zwaargewonde man gevonden door twee reizigers. Volgens de hulpverleners was de man nog steeds bij bewustzijn en “aanspreekbaar”. Volgens de politie lagen “meerdere ledematen” van de man op het spoor, hij zou beide benen en armen kwijt zijn. Hij had 1.8 promille alcohol in zijn bloed.