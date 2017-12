Papa Maïlys over dood van zijn dochter: “Politie heeft zijn werk niet serieus genomen”

Gistel - Stalking is een probleem dat de politie veel hoger op de agenda moet zetten. Dat zegt de papa van Maïlys Descamps, het achttienjarige meisje dat eind juli samen met haar grootouders werd doodgestoken in Moere. Twintig uur na de brutale aanval werd de 24-jarige bodybuilder Alexander Dean, de ex van het meisje, opgepakt als verdachte voor de moorden.

Maïlys woonde al een tijdje samen met Alexander. Maar toen ze een tijdje geleden besloot om te vertrekken bij hem, begonnen de problemen. “De stalking is vanaf dat moment begonnen”, vertelt Frédéric Descamps aan VTM Nieuws. “Alex kwam altijd met dreigementen: ofwel kom je terug, ofwel doe ik je iets aan. Naast zijn zwaar postuur, was hij ook altijd gewapend.”

De ouders van Maïlys hebben de politie zes maand lang gebeld omdat Alexander hun dochter bleef stalken. Maar de politie zou de klacht nooit ernstig genomen hebben. “Ze vertelden ons dat wanneer ze hem in de gevangenis zouden steken, hij er alleen nog maar agressiever uit zou komen. Als de politie echt zijn werk had gedaan, dan zou de moord op mijn ex-schoonouders zeker vermeden zijn”, zegt Frédéric.

LEES OOK. Ouders van vermoorde Maïlys reageren: “Onze dochter was doodsbang van hem, maar de politie lachte haar uit”

Niet serieus gewerkt

“Moet ik de politie daarvoor nu de schuld geven? Neen, want er is maar één schuldige in deze zaak. Maar de politiemensen waar wij mee geconfronteerd zijn geweest, hebben allesbehalve hun werk serieus genomen”, weet de vader. De ouders hebben daarom een klacht ingediend bij Comité P. “Ik hoop dat er lessen kunnen geleerd worden. Dat stalking op de agenda gezet wordt.”