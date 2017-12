Schaakkampioene weigert haar wereldtitel te gaan verdedigen in Saoedi-Arabië: “Ik ben geen tweederangs wezen”

Anna Muzychuck, een Oekraïense schaakkampioene, weigert principieel mee te doen aan een kampioenschap in Saoedi-Arabië. “Ik ga twee wereldtitels verliezen”, zegt ze in een boodschap op Facebook, “omdat ik andermans regels niet ga volgen, omdat ik geen Abaya (bedekkende kledij nvdr.) wil dragen, omdat ik niet enkel verplicht vergezeld (door een man nvdr.) naar buiten wil gaan, kortom omdat ik me niet een tweederangs wezen wil voelen”.

Het is een bittere pil voor de kampioene. “Ik wil voor mijn principes opkomen en de wedstrijd overslaan. Ik had er op vijf dagen kunnen verdienen wat ik normaliter op twaalf wedstrijden opstrijk. Dat is vervelend, maar het ergste is dat eigenlijk weinig mensen daar wakker van liggen.”

De kampioene krijgt bijval van haar zus Mariya. Zij is ook professioneel schaakster en stuurt ook haar kat. Vorige maand nog dreigden zo’n 150 spelers met een boycot omdat de wedstrijd in Saoedi-Arabië plaatsvond. De internationale schaakfederatie kreeg al voor elkaar dat speelsters geen hijab of bedekkende kledij moeten dragen, al moeten ze nu nog wel een broek en een gesloten kraag dragen.

Aan het King Salman International Schaaktoernooi, nemen 236 spelers uit 70 landen deel. De winnaar mag naar huis met de prijzenpot van 2 miljoen dollar.

Het is de eerste keer dat een schaaktoernooi wordt toegelaten in het islamitische land. Vorig jaar verbood de Grootmoefti van het land, Abdul Aziz Aal ash-Shaikh, het schaakspel nog omdat het tijdverlies is en tot rivaliteit tussen de spelers kan leiden. Maar de huidige kroonprins Mohammed bin Salman, die in de laatste maanden al verschillende drastische veranderingen heeft doorgevoerd in het land, rijk aan olie, zegde dat verbod vaarwel.

Er is wel enige consternatie omdat spelers uit Iran, Israël en Qatar aanvankelijk het land niet in mochten. De visums voor de Iraanse en Qatarese spelers zijn op de valreep dan toch in orde gebracht, de Israëlische schakers zijn nog steeds niet welkom. De Israëlische schaakfederatie eist nu financiële compensaties. “We eisen compensaties omdat onze spelers professionele en economische schade lijden”, zegt Lior Aizenberg, woordvoerder van de Israëlische federatie.