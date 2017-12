Dodelijk weekend in Zwitserse Alpen: drie doden na verschillende lawines

Het afgelopen weekend zijn in Zwitserland drie mensen om het leven gekomen bij lawines. Het gaat om een 29-jarige Zwitserse vrouw en twee mannen van 31 en 39 jaar oud.

Een eerste lawine trof zaterdag Tal d’Anniviers in het kanton Wallis. Een 29-jarige Zwitserse en twee belegeleiders gingen buiten de piste skiën. De vrouw overleefde het natuurgeweld niet.

Ook in Graubunden werd zaterdag een 31-jarige man dood teruggevonden na een lawine.

Op Kerstdag overleed een 39-jarige man in een lawine in Belalp, ook in Wallis. Zijn vier begeleiders overleefden het ongeluk.