Belgische F-16’s zijn terug thuis na missie tegen ISIS in Syrië en Irak

Na 18 maanden is er een einde gekomen aan de missie van de Belgische F-16’s tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië. De vier Belgische gevechtsvliegtuigen keerden dinsdag terug naar de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel.

Zoals bekend zetten België en Nederland vanop een luchtmachtbasis in Jordanië in een beurtrol F-16’s in tegen IS. Vanaf januari nemen onze noorderburen de fakkel over. Tot eind 2018 blijft ons land een beveiligingseenheid van dertig militairen leveren voor de Nederlandse toestellen.

Foto: Photo News

Minister van Defensie Steven Vandeput ontving dinsdag de piloten op Kleine Brogel. Sinds juli 2016 voerden de Belgische F-16’s vanuit Jordanië 605 missies uit, goed voor 6.080 vluchturen, en dropten ze 675 bommen.

Volgens cijfers van Defensie bedroeg de efficiëntie van de aanvallen tegen troepen van IS op de grond 85 procent. Generaal-majoor Frederik Vansina bevestigde dinsdag dat hij geen bewijzen heeft dat Belgische bommen burgerslachtoffers hebben gemaakt.