Zoon van Filipijnse president treedt af na geruchten over drugshandel én publieke uitspatting tegen tienerdochter

Paolo Duterte, de zoon van de veelbesproken Filipijnse president Rodrigo Duterte, zet een stap opzij als viceburgemeester van Davao. Hij doet dat niet alleen omdat hij in opspraak kwam in een drugsgerelateerde zaak, maar ook omwille van “persoonlijke problemen”, zo maakte hij dinsdag bekend tijdens een speciale gemeenteraad.

Davao, qua oppervlakte de grootste stad van de Filipijnen, is de thuishaven van de Dutertes. Huidig president Rodrigo Duterte was er tussen 1988 en 2016 meerdere termijnen lang de burgemeester, nu zwaait zijn dochter Sara Duterte-Carpio er de plak. Haar oudere broer Paolo was tot dinsdag viceburgemeester.

Op een speciale zitting van de gemeenteraad van Davao liet de 42-jarige Paolo weten dat hij aftrad. “Door een reeks onfortuinlijke gebeurtenissen in mijn leven - gelinkt aan mijn stukgelopen huwelijk - kan ik mijn functie niet langer naar behoren blijven uitoefenen”, aldus de jonge Duterte. “Daarnaast komt nog de kwaadwillige beschadiging van mijn reputatie, doordat mijn naam geheel onterecht genoemd werd in een drugszaak, en de wel heel publieke ruzie met mijn dochter.”

Rodrigo Duterte. Foto: belga

Chinees misdaadsyndicaat

Paolo Duterte werd in september van dit jaar opgepakt omdat hij ervan verdacht werd deel uit te maken van een Chinees misdaadsyndicaat. De beschuldigingen kwamen van senator Antonio Trillanes, een voormalige NAVY-officier. Volgens hem hielp de jonge Duterte het misdaadsyndicaat om meer dan een ton crystal meth van China naar de Filipijnen te smokkelen. De drugs zouden een straatwaarde hebben gehad van 6,4 miljard Filipijnse pesos, ofwel ruim 104 miljoen euro. Paolo zelf heeft altijd elke betrokkenheid ontkend.

Onlangs kwam hij echter opnieuw in opspraak toen hij zijn vijftienjarige dochter Isabelle (uit zijn eerste huwelijk) op Facebook uitschold. Nadat het tienermeisje op Twitter had geklaagd dat ze “slecht behandeld” werd door haar vader, noemde hij haar “beschamend”.