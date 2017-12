Voka niet te spreken over extra belasting voor bedrijven in Zwijndrecht: “De politieke ambities van één persoon primeren hier”

Zwijndrecht - Zwijndrecht verhoogt vanaf begin volgend jaar de lokale drijfkrachtbelasting, een belasting op motoren en machines die in een onderneming worden gebruikt. De gemeente zegt die maatregel te moeten nemen omdat er anders een financiële put achterblijft. Werkgeversorganisatie Voka is niet te spreken over deze maatregel en vermoedt dat burgemeester André Van de Vyver de personenbelasting niet wil optrekken omwille van de verkiezingen in 2018.

Om productiebedrijven aan te sporen meer te investeren, besliste de Vlaamse overheid onlangs om onder bepaalde voorwaarden de belasting op materieel binnen ondernemingen te laten uitdoven. De gemeente Zwijndrecht vreest voor een begrotingstekort en voert daarom de drijfkrachtbelasting op, een belasting op motoren en machines.

Luc Luwel Foto: Alexander Meeus

“Zwijndrecht haalt vandaag al 80 procent van haar gemeentebelastingen bij de bedrijven”, zegt gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland Luc Luwel. “Nu gaat de gemeente de belastingen voor bedrijven nogmaals de hoogte in jagen. Dit is een erg risicovolle beslissing, want zo ondermijnt ze het vertrouwen van de buitenlandse hoofdzetels.”

Begrotingstekort?

“Waar de gemeente het vandaan haalt dat ze een begrotingstekort heeft, weten we niet”, gaat Luwel verder. “Want ze is niet open en transparant over haar berekeningen.”

De torenhoge bedrijfsbelasting in Zwijndrecht compenseert voor een stuk de lage aanvullende personenbelasting, stelt Voka nog. Die bedraagt slechts 2,5 procent in Zwijndrecht, in tegenstelling tot het Vlaamse gemiddelde van 7,3 procent. Voka vermoedt dat burgemeester André Van de Vyver (Groen) de personenbelasting niet wil optrekken omwille van de nakende verkiezingen. “De politieke ambities van één persoon primeren hier op de belangen van onze Vlaamse economie.”

“Van de pot gerukt”

“De Vlaamse regering neemt een maatregel en laat de gemeente betalen, maar nu wordt er blijkbaar door Voka gevraagd om de inwoners te laten betalen”, laat burgemeester Van de Vyver op ATV verstaan. “Dat is iets wat volgens mij helemaal niet kan. Als ik een televisie koop en iemand anders vraag die te betalen, dan is dat toch helemaal van de pot gerukt.”

“De chemische cluster in het Antwerpse hier is enorm groot. Dus ik twijfel er ten zeerste aan dat deze maatregel een impact zal hebben op het al dan niet blijven in Zwijndrecht”, besluit Van de Vyver.