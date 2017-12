Francken ontkent ‘algemene waarschuwing’ te hebben gekregen over risico’s die Soedanezen liepen

Het kabinet van Staatssecretaris Francken ontkent een algemene waarschuwing te hebben gekregen tegen het terugsturen van Soedanese vluchtelingen. De Dienst Vreemdelingenzaken beaamt dat de nota geen algemene waarschuwing is. Vanochtend schreef Le Soir dat de nota van Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen expliciet waarschuwt voor de risico’s die bepaalde etnische groepen Soedanezen lopen. Francken zou die genegeerd hebben.

In de vertrouwelijke nota staat een samenvatting van het beleid ten aanzien van de Soedanezen. VRT NWS kon de nota inkijken: “Gezien de etnische component aan de conflicten in bovengenoemde gebieden lopen asielzoekers uit deze gebieden het risico op vervolging omwille van hun niet-Arabische etnie en afkomst uit deze gebieden, waardoor deze mensen automatisch erkend worden als vluchteling (onder de conventie van Genève omwille van het risico op vervolging omwille van hun etnie) en dus niet de subsidiaire beschermingsstatus krijgen.”

Volgens Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken is het document géén algemene waarschuwing. “Het document diende om de aandacht te trekken op (de etnische vervolging van sommige Soedanese minderheden nvdr.), maar het geeft geen algemene erkenningsstatus”.

Het kabinet-Francken ontkent ook overigens een algemene waarschuwing te hebben gekregen tegen het terugsturen van Soedanese vluchtelingen. Het kabinet ontkent niet dat de nota bestaat, maar zegt wel dat de transitmigranten een asielaanvraag moeten indienen. Nog volgens de Dienst Vreemdelingenzaken, zijn ze ervan uitgegaan dat de Soedanezen geen gevaar liepen omdat ze geen asiel aangevraagd hebben. Veelal doen transitmigranten dat niet omdat ze plannen door te reizen.

Overigens benadrukt het kabinet-Francken dat artikel 3 van de Mensenrechten niet geschonden is. Dat artikel zegt dat “niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”.