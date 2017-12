Jaar cel voor trucker die kleuter (4) in elkaar sloeg omdat hij in zijn broek plaste

Kortenberg / Herselt - Een trucker uit Herselt is tot een jaar cel en 600 euro boete veroordeeld omdat hij een kleuter die met hem meereed ernstige slagen heeft toegediend. Het kind had in de vrachtwagen in zijn broek geplast en zijn boterhammetjes gemorst. De straf is met probatie-uitstel.

Begin 2016 keek de toen 4-jarige jongen enorm uit naar het ritje met de vrachtwagen van de vriend van zijn tante. Zijn droom werd een gigantische afknapper. Onderweg at het kereltje zijn boterhammetjes op in de vrachtwagen, maar hij morste. Hij deed ook in zijn broek. Op een parking in het Vlaams-Brabantse Kortenberg moest hij dat ongelukje bekopen met zware slagen. Naar eigen zeggen was chauffeur S.D.B.(29) uit Kempense Herselt door de “chaotische” toestanden rond hem de pedalen kwijtgeraakt en werd hij erg boos.

Tijdens de reconstructie op 15 februari 2016 werd duidelijk dat de verklaringen van S.D.B. niet helemaal overeenstemden met de vaststellingen van de aangestelde deskundige. Volgens S.D.B. was het kind uit de truck gevallen.

Ernstige verwondingen

“Het is niet uitgesloten dat de feiten zich gedeeltelijk hebben afgespeeld zoals hij vertelt”, aldus de rechter. “Maar zijn verklaringen kunnen niet alle letsels verklaren.”

Bij het kind werden ernstige verwondingen vastgesteld in het aangezicht, maar ook aan de benen, de genitaliën en in de halsstreek. Een bijgehaalde wetsarts stelde dat er sprake was van excessieve meervoudige, stompe geweldpleging tegen het gelaat en de billen met de hand en vermoedelijk ook een ander voorwerp. Het staat ook vast dat het jongetje bij de keel is gegrepen, wat de wetsdokter als levensbedreigend zag.

De man zat ruim een maand in voorhechtenis, waarna hij onder voorwaarden werd vrijgelaten. Eerder werd hij al veroordeeld voor geweld op een meerderjarige. Toen kwam hij weg met een probatie-uitstel. Nu legt de Leuvense strafrechter S.D.B. een jaar cel op. De straf is opnieuw met uitstel voor een periode van 3 jaar op voorwaarde dat de twintiger onder andere zijn psycho-medische behandeling blijft volgen. Volgens een aangestelde psycholoog kampt de man met een over gecontroleerde vijandigheid of agressie, wat zijn gewelddadig delict gedrag kan verklaren. “De feiten zijn ernstig en zijn getuige van het feit dat beklaagde op een extreem explosieve wijze heeft gehandeld naar het slachtoffer toe, dat op het moment van de feiten nog geen 5 jaar was”, aldus nog de rechter in het vonnis.