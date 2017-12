Alleenstaand, moeder van vijf en lerares maar toch heeft Cindy en bijzondere hobby: kooivechten. “Ik ben gestopt met uitleggen waarom ik het doe”

Vechtende vrouwen. Je kan er niet meer naast kijken. Op Netflix is Glow, over worstelende dames, een van de topseries. Straks start op VTM Boxing Stars waarin onder anderen Natalia de handschoen opneemt. Maar als u het echte werk wil zien, kijk dan op YouTube naar het kooigevecht van Cindy Dandois dit voorjaar in Nashville.