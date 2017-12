ISIS uit opnieuw dreigementen tegen België: “Verwacht ons”

Islamitische Staat (ISIS) heeft dinsdag op sociale media nieuwe dreigementen geuit tegenover onder meer België. Dat zegt arabist en jihad-kenner Pieter Van Ostaeyen. Het is niet voor het eerst dat ISIS dergelijke dreigementen de wereld in stuurt tijdens de feestdagen. OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, onderzoekt de berichten.

Het gaat om een serie van dreigementen en oproepen om aanslagen te plegen in een resem landen, onder wie ook België. Verspreider van de dreigementen is ‘Nashir News Agency’, een traditionele spreekbuis van ISIS. Dat gebeurde via Telegram, een sociaal medium waar ISIS gebruik van maakt. De boodschap maakt melding van "kruisvaarders" wiens "bloed door de straten zal stromen door de handen van de strijders van het kalifaat. Verwacht ons."

Het is niet voor het eerst dat de terreurorganisatie dreigementen lanceert. Meestal gebeurt dat rond de periode van christelijke of nationale feestdagen. “Bedoeling is om paniek te zaaien”, aldus Van Ostaeyen. "Het is perfect mogelijk dat momenteel een knulletje van 16 jaar aan de knoppen zit, het is dan ook vakantie. We moeten wel waakzaam blijven, we zitten tenslotte nog op dreigingsniveau drie. Met gruwelijke grammatica en spelfouten, kan je gekken alsnog inspireren", aldus nog van Ostaeyen.

Dat België opduikt in de berichten - naast de VS, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Italië - hoeft niet te verbazen, aldus de jihad-kenner. “Veel ISIS-strijders vertrokken uit ons land, er zijn de aanslagen geweest in Brussel en de voorbereidingen van Parijs. En ons land kent nog steeds heel wat ISIS-aanhangers”.

Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) analyseert de berichten, klinkt het op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "OCAD analyseert altijd dit soort van berichten", aldus een woordvoerder van de minister, die er op wijst dat dit soort van dreigementen wel vaker opduikt. "Laten we hier niet meer aandacht aan besteden dan nodig."